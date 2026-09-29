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Expectación por el decreto y alegría por Maricarmen en la tercera noche de acampada en Madrid

Publicado: | Fuente: EFE
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En la madrileña plaza de la Puerta del Sol esta madrugada del martes alrededor de un millar de manifestantes, según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, siguen acampados por tercera noche consecutiva entre la alegría por el acuerdo al que ha llegado la representación de Maricarmen para que vuelva a su casa y la expectación por el real decreto que previsiblemente aprobará el Consejo de Ministros.

La lluvia, que durante buena parte del día ha obligado a refugiarse bajo distintas carpas, ha dado una tregua a última hora de la tarde y ha permitido a los manifestantes seguir con sus reivindicaciones en contra de las políticas de vivienda, al son de bailes regionales como las jotas o las sevillanas.

Además, el cese de la lluvia ha hecho que más personas se hayan unido a la acampada, lo que ha elevado el número de asistentes a cerca de mil.

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