Anuncian beneficios tributarios para la exploración minera

El biministo de Economía y Minería, Daniel Mas, anunció un nuevo plan de beneficios e incentivos tributarios diseñado para reactivar la exploración minera greenfield -aquella enfocada en yacimientos que parten desde cero- con el fin de atraer inversión e impulsar el dinamismo del sector.

La estrategia gubernamental incluye el otorgamiento de créditos fiscales directos y mecanismos de simplificación regulatoria para destrabar proyectos.

La iniciativa pretende involucrar a empresas de distintos tamaños para acelerar el desarrollo de faenas mineras en el país y contrarrestar el actual contexto de desaceleración del empleo.

La propuesta apunta a dinamizar inversiones en proyectos que inician desde cero en todo el territorio. (FOTO: ATON)

Llamado a fortalecer a emprendedores y pequeña minería

Tras el anuncio, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), valoró la articulación entre minería y economía, pero instó a que el Ejecutivo se enfoque "en la pequeña y la mediana también, y no solamente en estos grandes proyectos a quienes ya llegamos con una respuesta a propósito de la Ley de Reconstrucción".

"Hay que poner el foco en otras medidas: el país necesita crecer, se necesita generar empleo, se necesita que esto llegue a todos. Por lo tanto, cuando hay un plan, a propósito del biministro, que va de la mano de la minería con la economía, no nos olvidemos que dentro del Ministerio de Economía tenemos Sercotec, está Corfo", analizó la legisladora por la Región de Antofagasta.

Frente a esto, hizo "un llamado a que todos los planes pongan el foco también en los emprendedores, porque va a ser imposible salir adelante si solo esperamos las inversiones que vienen de afuera".