"Buena tarde de vasectomía", así comenzó contando el comediante Pedro Ruminot que se sometió a una cirugía ambulatoria cuyo principal objetivo es la anticoncepción, ya que se cortan y cierran los conductos deferentes del paciente para interrumpir el flujo de espermatozoides. "No duele, es un procedimiento corto y es nuestra responsabilidad hacernos cargo de también de la anticoncepción porque no es solo cosa de mujeres", dijo a través de su cuenta de Instagram. "Antes que empiecen a quejarse que no pueden por el costo, a través del bono Pad pueden hacerla a través de Fonasa", agregó.

