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Con dos figuras del campeón: Vidal y Bolados lideraron el equipo ideal de la fecha 27

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La ANFP dio a conocer en las redes del Campeonato Chileno la oncena ideal de la fecha 27 de la Liga de Primera, y cuenta con dos figuras de Colo Colo, que se coronó campeón en el triunfo ante Ñublense.

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