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La ANFP dio a conocer en las redes del Campeonato Chileno la oncena ideal de la fecha 27 de la Liga de Primera, y cuenta con dos figuras de Colo Colo, que se coronó campeón en el triunfo ante Ñublense.
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