Maximiliano Guerrero anotó un doblete en la victoria 3-2 de Santiago Wanderers ante Universidad de Chile en el Estadio "Elias Figueroa Brande" de Valparaíso, por la quinta fecha de la Copa Chile. El otro tanto de los azules fue anotado por Javier Altamirano, mientras que Marcos Camarda también marcó dos tantos.

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