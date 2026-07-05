Maximiliano Guerrero anotó un doblete en la victoria de la U ante Santiago Wanderers en Valparaíso
Publicado:
Fotos Destacadas
La tristeza de Paraguay tras quedar eliminado del Mundial 2026 ante Francia
Cientos de fanáticos dieron la bienvenida a Cristiano Ronaldo en Dallas
Puerto Montt combate el hielo en las calles con seis toneladas de sal
Fotos Recientes
ARMY de todo Chile marcharon para exigir los shows de BTS en el Estadio Nacional
Funeral de Fernando Kliche: Las conmovedoras imágenes del último adiós al eterno galán
Maximiliano Guerrero anotó un doblete en la victoria de la U ante Santiago Wanderers en Valparaíso
Maximiliano Guerrero anotó un doblete en la victoria 3-2 de Santiago Wanderers ante Universidad de Chile en el Estadio "Elias Figueroa Brande" de Valparaíso, por la quinta fecha de la Copa Chile. El otro tanto de los azules fue anotado por Javier Altamirano, mientras que Marcos Camarda también marcó dos tantos.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados