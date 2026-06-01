El cantante colombiano-estadounidense Silvestre Dangond tuvo un concurrido concierto el sábado 30 de mayo en el Movistar Arena, que se llenó para corear con él vallenatos y canciones pop.

La gira del artista promociona su último disco, "El Último Baile", producción que le hizo ganar un Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato.

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