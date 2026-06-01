Colombiano Silvestre Dangond llenó el Movistar Arena
Publicado:
Fotos Destacadas
La selección chilena llegó a Portugal para sus duelos amistosos
Cuenta Pública: Presidente Kast encabezó fotografía oficial junto a su gabinete
Pareja arribó baleada a exPosta Central: Su vehículo tenía múltiples daños por disparos
Fotos Recientes
Colombiano Silvestre Dangond llenó el Movistar Arena
Cuenta Pública: Presidente Kast encabezó fotografía oficial junto a su gabinete
Vulneraron seguridad del aeropuerto para rayar un avión de JetSmart
El cantante colombiano-estadounidense Silvestre Dangond tuvo un concurrido concierto el sábado 30 de mayo en el Movistar Arena, que se llenó para corear con él vallenatos y canciones pop.
La gira del artista promociona su último disco, "El Último Baile", producción que le hizo ganar un Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados