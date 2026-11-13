Este 14 y 15 de noviembre, en el histórico Mercado Central de Santiago, se realizará la segunda versión del Festival Gastronómico Mar y Vino, que reunirá —con entrada liberada— a 16 viñas del Valle del Maipo, diversos restaurantes locales, cooperativas marítimas de Coquimbo y espectáculos musicales.

En Lo Que Queda del Día de Cooperativa, el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, explicó que el objetivo es "impulsar la revitalización de todo el sector Mapocho-La Chimba, donde el Mercado Central, por supuesto, es un ícono patrimonial y también histórico y turístico de Santiago".

"Los barrios no se recuperan solamente con infraestructura. Eso es un requisito necesario, pero nunca suficiente. Hay que activarlo, la gente tiene que ir a conocerlo", defendió.

Por otro lado, la autoridad entregó novedades sobre el primer hospital clínico público veterinario regional en San Joaquín.

El recinto, con una inversión de 5.600 millones de pesos, iniciará obras el primer semestre de 2027 para inaugurarse a fines de ese año: "Las mascotas van a ser tratadas como corresponde, con excelencia y atención", proyectó el exalcalde, exministro, exintendente y exmilitante DC.

LEER ARTICULO COMPLETO