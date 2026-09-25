Familia de atropellado por Fran Maira teme que se fugue en viaje a EE.UU.

La familia de Mayerson Zapata, joven atropellado por Fran Maira en febrero pasado, teme que la influencer se fugue en sus vacaciones a EE.UU., luego de lograr autorización para salir del país pese al arraigo nacional que pesa sobre ella.

Este martes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago suspendió temporalmente la medida cautelar que cumple la cantante tras ser formalizada por cuasidelito de lesiones, cuya defensa argumentó que el viaje es de carácter familiar y que no representa un riesgo para la investigación.

"La familia de mi representado quedó bastante apenada por la decisión del tribunal", aseguró la abogada Bárbara Saavedra, que representa a la familia de Mayerson, sosteniendo en conversación con "Zona de Estrellas" (Zona Latina) que "ellos temen que ella se fugue del procedimiento".

También cuestionó el monto de dos millones de pesos que se determinó que pague como "fianza de retorno", aseverando que "la caución que se fijó, a mi juicio, es un monto bastante bajo para poder asegurar su retorno a Chile".

Mayerson lleva dos meses de tratamiento en Teletón

Esto en contraste con el complejo proceso de rehabilitación del motorista, quien no ha recibido ningún tipo de ayuda ni apoyo económico por parte de la figura pública para costear su recuperación.

De acuerdo con lo revelado por la periodista Fany Mazuela, Mayerson lleva dos meses de tratamiento en la Teletón y "no ha avanzado tanto" en su recuperación.

Ampliación del plazo de investigación

En paralelo, este viernes se acogió la solicitud de la Fiscalía de ampliar el plazo de investigación en 60 días más.

La decisión se tomó al no haberse agotado todas las diligencias necesarias para el cierre de la indagatoria, encontrándose pendiente un informe toxicológico encargado al Servicio Médico Legal (SML), informó La Tercera.

Este examen busca detectar presencia de alcohol y otras sustancias en el organismo al momento del accidente, pero la defensa de la influencer había solicitado que la prórroga solo fuera de 30 días al ser la segunda ampliación de la investigación y por considerar que ha pasado tiempo suficiente desde la formalización.