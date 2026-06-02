Kika Silva finalmente habló sobre su relación con el doctor Arriagada: Pidió "empatía y respeto"

Tras la polémica semana que ha tenido el médico Cristián Arriagada al confirmarse su romance con Kika Silva, la modelo decidió romper el silencio respecto a su relación con el viudo de Javiera Suárez.

La revelación del romance hizo que reflotaran duras acusaciones de Daniela Nicolás, expareja del cirujano plástico, quien reveló que fue mordida por un perro sin recibir ayuda del profesional de la salud, calificándolo como "un hombre tan malo y narcisista".

Además de la fuerte exposición y los bullados conflictos del doctor, incluyendo un supuesto historial de infidelidades y el intento de conquista a Angélica Castro, también hubo cuestionamientos hacia la comunicadora por tener un romance con quien fuera el esposo de su amiga, la fallecida periodista.

Mediante una publicación en Stories de su cuenta de Instagram, Silva hizo ver que suele mantenerse "al margen de este tipo de situaciones, pero en los últimos días se han difundido interpretaciones y afirmaciones inexactas, que con el paso del tiempo y la constante repetición han terminado instalándose como verdades para muchas personas (…) También creo que es importante recordar que la repetición de una versión no la convierte necesariamente en un hecho".

Por ello, sintió la necesidad de escribir esta publicación en sus redes sociales por respeto a todos los involucrados, entendiendo también "el interés que puedan generar ciertas situaciones, pero también creo que todos merecemos la oportunidad de construir nuestra vida y relaciones desde el presente, sin prejuicios ni conclusiones basadas en información incompleta e irreal".

"Desde mi lugar, solo pido espacio para vivir este proceso personal con tranquilidad", emplazó la modelo, asegurando a sus seguidores que "siempre he intentado ser transparente con ustedes, y por eso sentí que era importante escribir estas palabras".

La actual pareja del cirujano plástico hizo un llamado a no perder "la capacidad de mirar a los demás con empatía y respeto. Muchas veces conocemos una pequeña parte de las historias que juzgamos".