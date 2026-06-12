Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago16.9°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Viudo de Javiera Suárez defendió su relación con Kika Silva: "No merece ser juzgada"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El doctor Cristián Arriagada aseguró que su actual pareja no merece ser "convertida en protagonista de historias que otros han decidido construir".

Viudo de Javiera Suárez defendió su relación con Kika Silva:

"Hoy estamos construyendo una relación con la Kika, una mujer a la que respeto profundamente", dijo Arriagada.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El médico Cristián Arriagada, viudo de Javiera Suárez, finalmente optó por romper el silencio sobre su romance con Kika Silva, tras la polémica generada en torno a la relación.

Además de la fuerte exposición y los bullados conflictos del doctor, hubo cuestionamientos hacia la comunicadora por tener un romance con quien fuera el esposo de su amiga, la fallecida periodista.

Fue mediante una publicación en Stories de su cuenta de Instagram que el cirujano plástico salió en defensa de Silva: "Hoy estamos construyendo una relación con la Kika, una mujer a la que respeto profundamente y que no merece ser juzgada ni convertida en protagonista de historias que otros han decidido construir".

Respecto a haber hecho pública la relación de ambos, Arriagada explicó que decidió compartir esta etapa de su vida "porque también creo que la felicidad merece ser vivida con honestidad. Pero jamás a costa del respeto hacia quienes han sido parte de mi historia ni de la dignidad que todas las personas merecen".

En el texto también precisó que no responderá acusaciones, comentarios ni especulaciones, "porque sólo genera más dolor y más daño para quienes están involucrados", y puso énfasis en que todas las decisiones importantes que ha tomado en los últimos años tienen como centro a su hijo Pedro "y su bienestar".

"Muchas veces eso ha significado asumir costos personales, emocionales e incluso públicos, y seguiré haciéndolo porque no existe para mí una responsabilidad más importante que esa", sinceró.

Agradeciendo las muestras de apoyo durante las últimas semanas, el profesional de la salud sentenció que "hay historias que merecen respeto. Hay personas que merecen cuidado. Y hay decisiones que seguiré tomando pensando en ellas antes que en mi propia comodidad".

Imagen foto_00000002
El mensaje de Arriagada publicó en sus redes sociales.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada