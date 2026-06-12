Viudo de Javiera Suárez defendió su relación con Kika Silva: "No merece ser juzgada"

El médico Cristián Arriagada, viudo de Javiera Suárez, finalmente optó por romper el silencio sobre su romance con Kika Silva, tras la polémica generada en torno a la relación.

Además de la fuerte exposición y los bullados conflictos del doctor, hubo cuestionamientos hacia la comunicadora por tener un romance con quien fuera el esposo de su amiga, la fallecida periodista.

Fue mediante una publicación en Stories de su cuenta de Instagram que el cirujano plástico salió en defensa de Silva: "Hoy estamos construyendo una relación con la Kika, una mujer a la que respeto profundamente y que no merece ser juzgada ni convertida en protagonista de historias que otros han decidido construir".

Respecto a haber hecho pública la relación de ambos, Arriagada explicó que decidió compartir esta etapa de su vida "porque también creo que la felicidad merece ser vivida con honestidad. Pero jamás a costa del respeto hacia quienes han sido parte de mi historia ni de la dignidad que todas las personas merecen".

En el texto también precisó que no responderá acusaciones, comentarios ni especulaciones, "porque sólo genera más dolor y más daño para quienes están involucrados", y puso énfasis en que todas las decisiones importantes que ha tomado en los últimos años tienen como centro a su hijo Pedro "y su bienestar".

"Muchas veces eso ha significado asumir costos personales, emocionales e incluso públicos, y seguiré haciéndolo porque no existe para mí una responsabilidad más importante que esa", sinceró.

Agradeciendo las muestras de apoyo durante las últimas semanas, el profesional de la salud sentenció que "hay historias que merecen respeto. Hay personas que merecen cuidado. Y hay decisiones que seguiré tomando pensando en ellas antes que en mi propia comodidad".