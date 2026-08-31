En entrevista exclusiva con El Diario de Cooperativa, el Presidente José Antonio Kast rechazó que represente una postura "iliberal" y sostuvo que quienes le atribuyen esa característica deben fundamentarla a partir de sus acciones y las leyes aprobadas durante su Gobierno.

Consultado sobre cómo define una democracia liberal y qué límites considera indispensables al poder presidencial, el Mandatario respondió: "Una democracia liberal es respetar el Estado de Derecho", y afirmó que respeta las libertades de prensa, expresión, enseñanza y religión.

"Yo soy un hombre de acción. Hay otros que son hombres más de reflexión, de pensamiento, pero lo que nosotros buscamos es solucionar los problemas a los chilenos", manifestó.

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