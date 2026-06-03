Cientos de mujeres argentinas salieron este miércoles a las calles para protestar contra los feminicidios, en especial tras el de la adolescente Agostina Vega, que ha conmocionado al país cuando se cumple el undécimo aniversario del nacimiento del colectivo feminista "Ni una menos".

Bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, la mayor concentración se desarrolla en Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación, pero también hay marchas en ciudades como Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Paraná, Neuquén, Bariloche, Trelew y Comodoro Rivadavia.

La movilización convocada por el colectivo cada 3 de junio se realiza este año con la denuncia y entre la conmoción por el feminicidio de Agostina Vega, de 14 años, cuyo cuerpo desmembrado fue hallado el pasado sábado en un descampado de la ciudad de Córdoba.

Claudio Berrelier, de 33 años y único imputado por este crimen, fue detenido después de que el video de una cámara de seguridad mostrara a la menor ingresando a su domicilio sin que se la viera salir.

"Ni una menos" responsabilizó al Poder Judicial de Córdoba del feminicidio y lo catalogó como una "desidia organizada por el Estado", al indicar, en una rueda de prensa celebrada el lunes, que al Gobierno del presidente Javier Milei le "importa muy poco" la vida de las mujeres.

En las marchas participaron organizaciones de derechos humanos, grupos feministas, colectivos estudiantiles y representantes sindicales de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), además de multitud de mujeres no vinculadas a movimientos sociales.

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