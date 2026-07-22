Singapur y Chile buscan fortalecer su relación bilateral
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El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se reunió con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, en una instancia en que ambas autoridades repasaron la relación bilateral y coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación entre ambas naciones.
"Este encuentro da cuenta de la importancia que este país del sudeste asiático otorga a su relación con Chile", destacó el canciller, quien realiza una gira por Asia.
Además de primer ministro, Wong encabeza el Consejo Nacional de Inteligencia Artificial y en ese contexto, conversaron sobre la irrupción de la IA, y cómo Singapur la está implementando a nivel gubernamental.
Junto con destacar el interés de Chile por impulsar el ingreso de Singapur como Estado asociado de la Alianza del Pacífico, el ministro Pérez Mackenna confirmó la intención de Chile de avanzar hacia la concreción del Green Economy Partnership Agreement e interiorizó al primer ministro sobre el programa Choose Chile para atraer inversiones y talento al país.