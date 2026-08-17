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Colombia: Ayuda humanitaria recorre las carreteras hacia las zonas más afectadas por el terremoto

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Vehículos particulares y camiones con ayuda humanitaria recorren las carreteras del centro-oeste de Colombia, la zona más afectada por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, transportando alimentos, agua, ropa, medicamentos y otros insumos para los damnificados.

Uno de los destinos de esta ayuda es El Cairo, municipio de unos 7.000 habitantes cercano al epicentro, donde las autoridades reportan que el 100% de las viviendas sufrió algún grado de daño y cada día llegan centenares de vehículos con aportes desde distintos puntos del país.

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