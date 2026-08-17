Colombia: Ayuda humanitaria recorre las carreteras hacia las zonas más afectadas por el terremoto
Publicado:
Fotos Destacadas
Las Diablas cayeron ante Japón y complicaron su sueño de avanzar en el Mundial de Hockey
Colo Colo enredó puntos con O'Higgins y Vozinha fue espectador privilegiado
Así quedó el local afectado por incendio y explosión en Viña del Mar
Fotos Recientes
Con la 10 y una sonrisa: Las primeras imágenes de Alexis en la práctica de CF Montreal
Con bajas: La formación de la UC para su revancha con Estudiantes en la Libertadores
Fiesta del Curanto Bajo la Lluvia reunió a la comunidad en Guaitecas
Vehículos particulares y camiones con ayuda humanitaria recorren las carreteras del centro-oeste de Colombia, la zona más afectada por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, transportando alimentos, agua, ropa, medicamentos y otros insumos para los damnificados.
Uno de los destinos de esta ayuda es El Cairo, municipio de unos 7.000 habitantes cercano al epicentro, donde las autoridades reportan que el 100% de las viviendas sufrió algún grado de daño y cada día llegan centenares de vehículos con aportes desde distintos puntos del país.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados