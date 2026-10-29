La noche del miércoles 28 de octubre se realizó la cena de premiación 2026 de Miradas Compartidas Awards, evento organizado por la Fundación Miradas Compartidas y que busca premiar año a año el compromiso con las personas con discapacidad intelectual, llegando en esta edición a 81 postulaciones, en nueve categorías de impacto.

"Premiamos a quienes entendieron que la inclusión no es un check administrativo ni beneficencia, sino una oportunidad de transformación cultural dentro de los equipos. Ver a más de 600 personas del mundo privado y público reunidas demuestra que el compromiso existe, pero debemos seguir empujando para que cada persona con discapacidad intelectual tenga un espacio donde desplegar su potencial", destacó Felipe Olavarría, gerente general de la ONG.

Para la vicepresidenta de la fundación, Marcela Sabat, quien además fue parte del equipo de animadores de la velada, "cuando una empresa o institución decide abrir sus puertas a personas con discapacidad intelectual, no les está haciendo un favor: está transformando profundamente su propia cultura interna", y ayudando a que la sociedad reconozca "la inclusión como un derecho y un motor de cambio real".

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