Autoridades inspeccionaron el Estadio Monumental en la antesala del Superclásico
Publicado:
Este martes, autoridades encabezadas por el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, inspeccionaron el Estadio Monumental en la antesala del Superclásico
