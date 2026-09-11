Estados Unidos conmemora este viernes los 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que dejaron cerca de 3.000 muertos. En Nueva York, familiares de las víctimas y autoridades se reunieron en el Memorial del 11-S para recordar a quienes fallecieron en los ataques contra las Torres Gemelas, el Pentágono y en Shanksville, Pensilvania.

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