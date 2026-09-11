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Los Mercedes terminaron por delante de los Ferrrari en el primer libre de la historia del Madring

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El británico George Russell (Mercedes) lideró este viernes, por delante de su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) -líder del campeonato-, el primer entrenamiento libre del Madring, el nuevo circuito semi-urbano de Madrid, que alberga el Gran Premio de España, el decimocuarto del Mundial de Fórmula 1.

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