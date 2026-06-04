En dos semanas más, el jueves 18 de junio, se inaugurará en Chicago el Centro Presidencial Obama, dedicado a los años del líder demócrata en la Casa Blanca y concebido como un espacio de reunión y participación ciudadana.

El imponente conjunto se ubica en un terreno de 7,8 hectáreas en el histórico Jackson Park, y abrirá sus puertas al público en forma gratuita a contar del día 19, coincidiendo con "Juneteenth", fecha que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos.

El Centro está organizado en torno a cuatro edificios principales -Museo, Foro, Biblioteca Pública y "Home Court"- e incluye textos, medios audiovisuales y objetos históricos, con un diseño inmersivo. La plaza John Lewis conecta los edificios principales, hay también un "Huerto de Frutas y Verduras Eleanor Roosevelt", dedicado a la educación ambiental y los alimentos, y un "Jardín de las Mujeres", que homenajea a líderes sociales de Chicago.

Desde Franklin D. Roosevelt, que gobernó entre 1933 y 1945, prácticamente todos los presidentes de Estados Unidos tienen una biblioteca y un museo presidencial oficiales.

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