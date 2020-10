Deseándole que se mejore pronto llegaron adherentes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hasta las afueras del hospital militar Walter Reed, donde fue trasladado para recibir un cuidado más intensivo por parte de su equipo médico luego de que se confirmara su contagio de Covid-19. "Mejórate pronto", dicen alguna de las pancartas que portan sus fanáticos. "No me sentía muy bien, pero ahora me encuentro mucho mejor", dijo este sábado el mandatario mediante un video difundido en su cuenta de Twitter.

LEER ARTICULO COMPLETO