Dos personas fallecieron luego de que un avión comercial de Air Canada Express, procedente de Montreal con 76 personas a bordo, colisionara con un vehículo de Bomberos de la Autoridad Portuaria tras aterrizar en la pista 4 del aeropuerto de LaGuardia, en Queens, Nueva York.

El hecho ocurrió alrededor de as 23:40 hora local (00:40 en Chile) y las víctimas fatales corresponden al piloto y copiloto de la aerolínea.

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