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De Madrid a Valencia: la crisis habitacional saca a miles a las calles hacia una huelga general

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Miles de personas salieron este sábado a las calles de diversas ciudades españolas para exigir medidas urgentes frente a la crisis de la vivienda y abrir el camino hacia una huelga general.

La convocatoria ciudadana, impulsada por el Sindicato de Inquilinas y plataformas vecinales, tuvo lugar tras el rechazo parlamentario a los últimos decretos gubernamentales sobre vivienda y reflejó un malestar social generalizado.

Al compás de un sonoro tintineo masivo de llaves, pancartas y cánticos como "¡Casas sin gente, gente sin casas!" y "¡rentistas culpables, gobierno responsable!", los manifestantes demandaron una rebaja directa del 50 % en los alquileres, la formalización de contratos de arrendamiento indefinidos y la expropiación de inmuebles en manos de fondos buitre.

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