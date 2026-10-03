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Malasia vibró con la clasificatoria del Gran Premio de Baréin

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Debido a la guerra en Medio Oriente que modificó el calendario, Malasia recibe este fin de semana el Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1, con Max Verstappen llevándose la qualy disputada este sábado.

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