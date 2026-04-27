Formación militar de la princesa Leonor capta la atención en España
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La princesa española Leonor de Borbón, primera en la sucesión real hispana, acapara la atención de la prensa ibérica a raíz de su segundo vuelo en solitario -a bordo de un avión de entrenamiento avanzado Pilatus PC-21- como parte de su entrenamiento militar.
La formación de Leonor Borbón Ortiz, como usa su nombre en las escuelas matrices, comenzó a mediados de 2023 e incluye un año en el Ejército de Tierra, un año en la Armada Española y finalmente otro año -el que cursa actualmente- en el Ejército del Aire.
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