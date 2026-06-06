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Rey Felipe recibió al papa y le relató orgulloso el salto en paracaídas de su hija, la princesa Leonor

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El rey de España, Felipe VI, relató orgulloso al papa León XIV el salto en paracaídas que el martes hizo su hija, la princesa Leonor; un hito que "coronó" y concluyó su formación militar.

El monarca recibió este sábado, en el Palacio Real de Madrid, al líder católico en el inicio de su primera visita apostólico al país. En el Salón Gasperini charlaron privada y distendidamente; momento que aprovechó Felipe VI para contarle, orgulloso, lo acontecido a inicios de esta semana en la base aérea de San Javier, en Murcia.

Entre risas, el sumo pontífice pareció responder que él no ha saltado nunca desde un avión, a lo que el rey contestó: "Yo tampoco".

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