Ceuta y un mes de crisis: tensión social, desinformación y capitalización de la ultraderecha

Un mes después de que decenas de miles de personas entraran en Ceuta, una ciudad española situada en el norte de África, la gestión de esta crisis humanitaria se ha convertido en caldo de cultivo para la extrema derecha e incluso la radicalización del discurso de la derecha, según analistas consultados por EFE.

En esta ciudad de unos 83.000 habitantes, cientos de migrantes permanecen a la intemperie, mientras la tensión provoca protestas diarias de los vecinos y ataques a los llegados que acampan en la playa.

No hay cifras de cuántos entraron pero se baraja una cifra de unos 80.000, de los que tampoco se sabe cuántos quedan.

Multitud de migrantes aguardando para poder acceder al centro provisional habilitado con carpas militares en la explanada de embolsamiento de 'Loma Colmenar'. Foto: EFE

No es una crisis migratoria

"Me parece incorrecto equipararlo a otras crisis migratorias de la historia reciente de España", apunta a EFE Ruth Ferrero, politóloga de la Universidad Complutense de Madrid, quien habla de una triple crisis: geopolítica, de gestión y de soberanía.

Este episodio ha mostrado "la vulnerabilidad de España ante un acontecimiento que no puede controlar" y la consecuente crisis de gestión porque "un Estado como el español parece mentira que no sea capaz de dar una respuesta más rápida", alega.

Blanca Garcés, investigadora del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), coincide en las tres crisis, pero a la humanitaria y a la política añade una crisis social derivada de la falta de oportunidades para los jóvenes en Marruecos que hace que estén "dispuestos a jugarse la vida porque sienten que no pierden nada, ni trabajo ni derechos".

"No es una crisis migratoria, porque son números asumibles para España pero no para Ceuta a solas", justifica a EFE esta experta en migraciones.

La mayoría de quienes entraron retornaron de forma inmediata, por lo que la reubicación en la península de quienes permanecen resolvería la saturación, agregó.

España, laboratorio migratorio de Europa

Garcés recuerda que la política migratoria española tiene dos caras: una frontera atlántica abierta hacia América -acompañada en los últimos meses con una regularización masiva- y el control de la frontera sur con África.

En la segunda, explica la experta del CIDOB, "España ha funcionado como un laboratorio de políticas de frontera", siendo pionera en firmar convenios con países africanos para externalizar el control de fronteras.

Fue bajo la presidencia española de la UE cuando se cerró la negociación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, "un pacto de endurecimiento de las condiciones de acceso que debió llamarse de control de fronteras", complementa Ferrero.

Y el investigador en racismo y migraciones Youssef Ouled coincide: "España, por mucho que a nivel discursivo pueda parecer más afín a los derechos humanos, no se sale ni un ápice de la política migratoria de la Unión Europea".

La respuesta a esta crisis ha sido lenta porque se ha priorizado el retorno a la acogida y Ouled apunta que además está siendo "deficiente" y con un efecto "de castigo, disciplinante".

La devolución, como quiere España y pide Europa, de quienes aún quedan en Ceuta no va a ser rápida porque no se puede repatriar a solicitantes de asilo sin resolver sus casos ni a los menores no acompañados.

"Retrasar durante semanas la acogida, y dejarlos confinados en Ceuta sin traspasos a la Península es lo que crea la crisis humanitaria y, detrás de ella, el rechazo de parte de la población en Ceuta", dice Garcés, y Ferrero añade: "es abono para la extrema derecha y para las mafias que van a empezar a aflorar".

Cientos de migrantes han levantado refugios con cañas y plásticos en la Playa del Trampolín ante la saturación de los recursos de acogida. Foto: EFE

Un escenario perfecto para la extrema derecha

La crispación de los vecinos ha aumentado según pasaban las semanas y no se buscaba solución para sacar de las calles y playas a los migrantes, y esa crispación, sumada a la desinformación, ha derivado en episodios de violencia xenófoba.

Para Ouled, la omisión institucional envía un mensaje peligroso y es "el caldo de cultivo perfecto" para la ultraderecha: "Si tú lanzas el mensaje de que no se van a atender esas necesidades para no generar un efecto llamada, sumado a los discursos deshumanizantes y racistas, la consecuencia es lo que estamos viendo: auténticas cacerías".

La primera semana un diputado ultra de VOX pedía en el Congreso "salir a cazar migrantes" y, mientras el Gobierno no actuaba, la ultraderecha ha estado "azuzando toda una serie de narrativas de invasión", de fake news de violaciones en masa, hacia un electorado cansado porque ve que la situación no se resuelve, recuerda Ouled.

Presencia policial para evitar que continúen los incendios en las chozas constituidas por los migrantes en la playa del Trampolín. Foto: EFE

La derecha del Partido Popular también está usando esta crispación y su líder, Alberto Núñez Feijóo, pidió el confinamiento de los migrantes por la posibilidad de epidemias, sin que hubiera datos sobre ello.

Los expertos señalan la necesidad de desmontar el marco del pánico moral mediante el rigor de los datos, desvincular el debate fronterizo de la lógica de seguridad nacional para devolverlo al terreno de la gestión administrativa eficiente, y evitar responder con el mismo lenguaje defensivo que impone la extrema derecha.

"Si tú pones vallas más altas, lo único que vas a conseguir es que caiga más gente por el camino, pero no vas a impedir que la gente busque una vida digna. La respuesta europea no puede ser militarizar más, sino lo opuesto", zanja Ouled.

Migrantes duermen en la playa de El Trampolín de Ceuta. Foto: EFE

De la instigación al discurso de odio: así circula la desinformación

La crisis de Ceuta provocó una doble circulación de desinformación: primero, mensajes falsos que en las redes sociales marroquíes animaron expresamente a desplazarse hacia Ceuta; y después, en las plataformas españolas contenidos que usaron el episodio para reforzar narrativas xenófobas y racistas.

Entre el 30 de julio y el 23 de agosto, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) contabilizó 78.476 mensajes de odio, casi el doble de la media habitual y solo durante los días 30 y 31 de julio, coincidiendo con la entrada masiva, el organismo registró 9.590 contenidos de este tipo.

Las publicaciones con tintes racistas detectadas por EFE Verifica al inicio de esta crisis no difundían necesariamente desinformación: en muchos casos se utilizaban imágenes de la llegada de migrantes o de algunos altercados en Ceuta para amplificar el discurso de odio en redes.

Pero una vez retornaron la gran mayoría de personas que entraron a suelo ceutí y disminuyó el flujo de imágenes, los bulos ocuparon esos vacíos.

Así, en redes sociales comenzaron a circular mensajes que atribuían a los migrantes actos vandálicos que no habían sucedido y que usaban grabaciones antiguas o directamente falsas, una estrategia habitual de la desinformación xenófoba.

Fue el caso de varios contenidos que aseguraban que algunos extranjeros asaltaron violentamente una iglesia o habían entrado a Ceuta portando machetes, cuando, en realidad, esos vídeos habían sido grabados en Colombia.

Más recientemente, en internet se han viralizado publicaciones que acusan falsamente a los migrantes que quedan en Ceuta de alimentarse de felinos callejeros, en línea con la narrativa que Donald Trump explotó en la campaña a las presidenciales cuando decía que los haitianos se estaban comiendo a las mascotas en un pueblo estadounidense.

Una crisis explotada por varios actores

La crisis de Ceuta ha sido explotada por actores extranjeros en las redes sociales para alimentar el discurso de odio y la indignación social o presionar diplomáticamente.

La cuenta RadioGenoa, fundada por un usuario italiano y que suele difundir desinformación racista y contra otras minorías —tal y como recoge el Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO)—, ha compartido frecuentemente contenidos relacionados con Ceuta que calificaban la crisis como un "apocalipsis" o afirmaban que España y Europa están "bajo ataque". En varias ocasiones, estos mensajes adjuntaban videos falsos.

Con un discurso muy similar, el agitador y ultraderechista británico Tommy Robinson también ha centrado parte de su actividad en redes sociales en la situación en Ceuta intercalando publicaciones reales con falsedades.

En un mensaje con un video antiguo afirmó que el 16 de agosto una "segunda oleada" de migrantes entró en territorio ceutí y ya acumula más de medio millón de visualizaciones en X sin que hasta la fecha el contenido esté señalado en la plataforma como falso.

Por otro lado, tras la entrada masiva, una investigación de la Fundación Maldita desveló que cuentas vinculadas al Gobierno de Israel o proisraelíes difundían y promovían la narrativa de que Ceuta y Melilla son "colonias españolas" y pedían la liberación del enclave español.

"La frontera está abierta"

"La puerta de Ceuta está abierta,hoy es el día" o "Tetuán, vamos" fueron algunos de los mensajes que EFE Verifica detectó que habían circulado en redes sociales en los días previos a los cruces masivos.

Tanto el Gobierno español como el Ministerio del Interior de Marruecos han indicado que la desinformación ha sido uno de los factores superpuestos de la crisis.

En este sentido, el EDMO ha apuntado en una reciente publicación que, aunque en el caso de Ceuta no se puede identificar a un único Estado o actor que haya promovido los asaltos, sí hay rasgos que permiten hablar de interferencia extranjera como la circulación masiva de textos casi idénticos en poco tiempo o la reutilización de material audiovisual por varias cuentas.

La desinformación volvió a promover un nuevo asalto a la frontera el 15 de agosto, según desveló una investigación de Fundación Maldita. Entonces, un contenido que se movió principalmente por WhatsApp dijo que el Gobierno español había anunciado la apertura de la frontera solo para ese día.

El nuevo intento de cruzar, que fue detenido en Marruecos, provocó cargas policiales y se saldó con 300 personas detenidas por las fuerzas de seguridad marroquíes por intentar entrar de forma irregular a España.

La desinformación volvió a promover una nueva ola de ingresos el 15 de agosto. Foto: EFE

Ceuta clama por la devolución de los migrantes

La devolución de todos los migrantes que entraron en Ceuta el 30 de julio y que todavía permanecen en la ciudad - unas 9.000 personas según el Gobierno ceutí y en torno a 5.000 según Interior- es el objetivo fundamental de Ceuta un mes después de la entrada masiva desde Marruecos.

El presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (del conservador PP), insiste en que es necesario que Ceuta recupere "cuanto antes" la normalidad y para ello considera "imprescindible" que el Gobierno "concrete y ejecute" un plan de evolución de las personas que accedieron de manera irregular, según manifestó a EFE el propio Vivas.

El presidente ceutí insiste en que este plan tiene que ir acompañado "de los medios necesarios" para garantizar su cumplimiento y una "hoja de ruta clara" con los procedimientos, recursos y plazos necesarios para "culminar" el retorno de quienes permanezcan en Ceuta tras la entrada masiva.

El presidente considera igualmente necesario disponer de un "calendario temporal definido" que permita conocer las distintas fases del proceso y avanzar de "forma efectiva" hacia la recuperación de la normalidad.

Cientos de personas protestan en una de las zonas céntricas de Ceuta. Foto: EFE

Lugares de acogida

Mientras tanto, el Gobierno insiste en la necesidad de contar con una serie de espacios en la ciudad para albergar a estas personas que se han negado a regresar de forma voluntaria a Marruecos.

Al estar colapsado el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que no sólo tiene ocupadas sus 512 plazas sino que también alberga a otras 300 más, el Gobierno habilitó una parcela en la zona de embolsamiento situada en Loma Colmenar e inicialmente concebida para los vehículos que van a cruzar la frontera del Tarajal.

Además, se han habilitado varias naves industriales y se barajan otros espacios para seguir dando respuesta a las miles de personas que todavía permanecen durmiendo en la calle -muchos de ellos en el entorno de Loma Colmenar- o en los montes.

Migrantes acogidos en el centro provisional habilitado en la explanada de embolsamiento de 'Loma Colmenar' se entretienen junto a las tiendas de campaña. Foto: EFE

Manifestaciones de repulsa

El sentimiento generalizado de la población ceutí se ha ido expresando a lo largo de los últimos días con manifestaciones y concentraciones diarias en las que los ciudadanos han coincidido en dos cosas: reclamar la españolidad de Ceuta y pedir la expulsión de los que entraron.

La mayoría de estas acciones se han llevado a cabo de forma pacífica y con la participación de miles de personas, a excepción de un par de situaciones vividas en la playa del Trampolín -donde se concentran centenares de migrantes-, en una de las cuales se prendió fuego a dos sombrillas de la playa que son utilizadas por estas personas como cabañas para dormir.

Las manifestaciones han tenido un origen común, se han convocado a través de las redes sociales por particulares, reclamando la unidad de los ciudadanos de distinta confesión religiosa (cristiana, musulmana, hebrea e hindú) y apelando a la resistencia.

Foto: EFE

Vidas humanas

La entrada masiva tuvo su coste en vidas humanas ya que algo más de un centenar de personas fallecieron al intentar entrar en la ciudad, la mayoría de ellas ahogadas o por aplastamiento en el tumulto.

De estas personas hasta 83 fueron recuperadas por la Guardia Civil en el entorno del espigón fronterizo, si bien sólo una mínima parte de ellos -sobre una decena- pudieron ser identificados a través de pruebas de estudios biológicos o huellas dactilares.

Todos los fallecidos eran hombres, salvo una mujer, según los datos recabados durante las labores de identificación y reconocimiento de los cuerpos del Instituto de Medicina Legal que ha destacado que los equipos forenses recogieron muestras biológicas y huellas dactilares de todos los cuerpos recuperados del mar.

Este domingo, un mes después de la entrada masiva por la frontera, Ceuta sigue lejos de recuperar la normalidad mientras los ceutíes continúan preguntándose: ¿hasta cuándo?