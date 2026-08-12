Los festejos de PSG tras consagrase campeón de la Supercopa de Eurocopa ante Aston Villa
Publicado:
Fotos Destacadas
Los festejos de PSG tras consagrase campeón de la Supercopa de Eurocopa ante Aston Villa
Tras el veto de Estados Unidos para el Mundial: Omar Artan arbitró la Supercopa de la UEFA
Kast promulgó Ley "Escuelas Protegidas" y destacó que colegios puedan revisar mochilas
Fotos Recientes
Vadalá y Sánchez fueron claves en el empate de Coquimbo ante Platense en Argentina
Los festejos de PSG tras consagrase campeón de la Supercopa de Eurocopa ante Aston Villa
Europa, Norteamérica y el Norte de África fueron deslumbrados por eclipse total de Sol
Paris Saint-Germain se consagró campeón de la Supercopa de Europa tras vencer 2-1 a Aston Villa en el Redbull Arena de Salzburgo. Los goles del encuentro fueron anotados por Khvicha Kvaratskhelia y Desiré Doué para los parisinos, mientras que Brian Madjo anotó para los "villanos":
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados