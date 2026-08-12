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Los festejos de PSG tras consagrase campeón de la Supercopa de Eurocopa ante Aston Villa

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Paris Saint-Germain se consagró campeón de la Supercopa de Europa tras vencer 2-1 a Aston Villa en el Redbull Arena de Salzburgo. Los goles del encuentro fueron anotados por Khvicha Kvaratskhelia y Desiré Doué para los parisinos, mientras que Brian Madjo anotó para los "villanos":

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