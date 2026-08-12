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Tras el veto de Estados Unidos para el Mundial: Omar Artan arbitró la Supercopa de la UEFA

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Luego de sufrir un polémico veto migratorio por parte de la administración estadounidense del presidente Donald Trump, el arbitro somalí Omar Artan dejó atrás su deportación del Mundial 2026 e hizo historia dirigiendo la Supercopa de la UEFA entre PSG y Aston Villa en Salzburgo, convirtiéndose en el primer réferi fuera de Europa en dirigir este encuentro.

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