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Vadalá y Sánchez fueron claves en el empate de Coquimbo ante Platense en Argentina

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Guido Vadalá y Diego Sánchez fueron claves en el empate 1-1 de Coquimbo Unido ante Platense en Argentina, en la ida de octavos de la Copa Libertadores. El gol del delantero trasandino, sumado al penal atajado por el arquero, permitieron mantener la ilusión de los piratas para la definición de la serie, programada para la próxima semana en el "Francisco Sánchez Rumoroso".

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