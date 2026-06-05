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Francia recuerda el 82° aniversario del desembarco en Normandía

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Este 6 de junio se conmemora el 82° aniversario del "Día D", cuando tropas aliadas desembarcaron en Normandía, en la ofensiva más grande por el frente occidental durante la II Guerra Mundial.

En tierras galas, recreadores históricos vestidos como soldados alemanes y estadounidenses participaron en la reconstrucción del campamento militar "Texas".

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