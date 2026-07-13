Con drones y fuegos artificiales, París celebró aniversario de toma de La Bastilla
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La Torre Eiffel de París fue escenario este lunes de un espectáculo de drones y fuegos artificiales con que se adelantó la celebración de su día nacional, que se conmemora este martes 14 de julio, cuando se recuerda la toma de La Bastilla de 1789, que dio inicio a la Revolución Francesa.
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