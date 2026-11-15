Los rebeldes hutíes del Yemen liberaron este domingo de forma unilateral a 600 soldados de las fuerzas del Gobierno reconocido internacionalmente capturados durante los combates en la frontera con Arabia Saudí en 2018 y 2019, según pudo comprobar la agencia de noticias EFE.

La liberación se celebró en una ceremonia en Saná, la capital controlada por los insurgentes desde 2014, en donde el presidente del Comité Nacional para Asuntos de Prisioneros de los hutíes, Abdulqadir al Murtada, presentó el paso, posteriormente confirmado en un comunicado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), tres de cuyos representantes asistieron al acto.

Al Murtada calificó esta operación como la mayor liberación unilateral desde el inicio de la guerra y recordó que su grupo ya ha puesto en libertad anteriormente a otros 2.612 detenidos en cinco tandas distintas sin exigir contrapartida alguna.

"No buscamos venganza ni respondemos con la misma moneda", afirmó el responsable hutí, quien atribuyó la medida a motivos humanitarios y acusó al Gobierno yemení -respaldado por Arabia Saudí- de haber abandonado a sus tropas y tratarlas como "prescindibles".

Asimismo, Al Murtada acusó, sin aportar pruebas, a las fuerzas gubernamentales y a la coalición liderada por Riad de cometer más de un centenar de presuntos crímenes contra prisioneros, incluidas ejecuciones, y de someter a torturas físicas y psicológicas a más de 4.000 detenidos, además de mantener encarcelados sin cargos a cientos de civiles.

Al tratarse de una medida unilateral iniciada por el organismo dependiente de los hutíes, la excarcelación no forma parte de los intercambios recíprocos entre el Gobierno y los insurgentes contemplados en el Acuerdo de Estocolmo de diciembre de 2018, auspiciado por Naciones Unidas.

En este tipo de operaciones unilaterales, a diferencia de los canjes negociados, el CICR actúa únicamente como intermediario neutral para verificar la identidad, el consentimiento y el estado médico de los detenidos antes de su traslado, sin intervenir en la selección de los liberados ni en la cifra final.

Pese a las acusaciones, Al Murtada reiteró la disposición de los hutíes a aplicar el acuerdo de intercambio de prisioneros alcanzado a mediados de mayo en Amán bajo los auspicios de la ONU y el CICR, cuyo estancamiento atribuyó a la negativa del Gobierno y a la suspensión de las consultas por parte del enviado especial de Naciones Unidas por supuestas "directrices saudíes".

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