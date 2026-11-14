Coquimbo Unido celebró en el Estadio Santa Laura al vencer por 3-0 a O'Higgins en la final de la Copa de la Liga, adjudicándose así la edición inaugural del certamen para asegurar el cupo de "Chile 3" a la Copa Libertadores 2027 y ratificar su exitoso momento con su tercer título oficial en las últimas dos temporadas.

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