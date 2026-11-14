Museo de Bellas Artes se llenó de vívidos colores durante celebración de Noche de Museos
Publicado:
Fotos Destacadas
Con gol de campeón de la Libertadores: La Roja sub 20 empató en amistoso con México
Colo Colo venció a Racing y mantuvo el ritmo ganador de cara al clásico con la UC
Cuarta jornada de paro de camioneros: Últimos bloqueos y retiro de vehículos en las rutas
Fotos Recientes
Museo de Bellas Artes se llenó de vívidos colores durante celebración de Noche de Museos
Los memes apuntaron a Córdova y Maripán tras la caída de La Roja ante Colombia
Un autogol de Maripán condenó a La Roja en su amistoso ante Colombia en Cali
El Museo de Bellas Artes se llenó de vívidos colores durante la celebración de la Noche de Museos, evento en el que estos edificios abren sus puertas en horario vespertino de forma gratuita para gente de todas las edades.
Fundado en 1880, el recinto cumple 145 años y lo celebra con una programación que permite acercarse tanto a su colección como a distintas expresiones del arte contemporáneo.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados