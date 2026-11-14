El Museo de Bellas Artes se llenó de vívidos colores durante la celebración de la Noche de Museos, evento en el que estos edificios abren sus puertas en horario vespertino de forma gratuita para gente de todas las edades.

Fundado en 1880, el recinto cumple 145 años y lo celebra con una programación que permite acercarse tanto a su colección como a distintas expresiones del arte contemporáneo.

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