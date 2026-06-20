Unas 1.500 personas se manifestaron este sábado en Londres para exigir el retorno del Reino Unido a la Unión Europea (UE), cuando se recuerda este 23 de junio el décimo aniversario del referéndum que dio la victoria al Brexit.

Denominada Marcha Nacional por la Reincorporación (NRM), cientos de personas, se congregaron en torno a la estación de metro de Temple con pancartas, gorras, camisetas y banderas azules y amarillas de la UE.

"Queremos nuestra estrella de vuelta", "Ciudadano de Europa" y "Re:Unión" fueron las pancartas más destacadas de la manifestación, que transcurrió desde Temple hasta la plaza del Parlamento.

La organizadora del NRM, Clare Hall, dijo a los medios que le gustaría que el Reino Unido se reincorpore a la UE "Todo se basó en la inmigración, y se ha demostrado que eso es un completo disparate".

Este 23 de junio se recordará el plebiscito convocado por el entonces primer ministro británico conservador David Cameron.

En actual jefe del Ejecutivo, el laborista Keir Starmer, ya ha hablado de darle un nuevo impulso a la relación con la UE, y un sector de su formación, habla abiertamente de volver al bloque europeo.

Detrás de este debate sobre un eventual retorno está el factor económico ya que el crecimiento británico se ralentizó tras el plebiscito, el crecimiento británico para este año está estimado en apenas el 0,8 o 0,9 %. Esto debido a la incertidumbre que se generó, y porque el Reino Unido no termina de repuntar diez años después de la consulta

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