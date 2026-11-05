Octavio Rivero consolidó su retorno en la U como gran figura en la remontada a Antofagasta
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Tras sumar algunos minutos en los últimos partidos luego de superar una larga lesión, Octavio Rivero volvió al 11 estelar de Universidad de Chile como figura con un doblete y una asistencia en la goleada 4-0 para dar vuelta los cuartos de final de la Copa Chile ante Deportes Antofagasta.
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