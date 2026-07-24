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Tópicos: Mundo | Venezuela | Relaciones Exteriores

Alex Saab se declaró no culpable de lavado de dinero en EE.UU.

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El presunto testaferro de Nicolás Maduro fue acusado formalmente por el mentado delito, y también por conspiración para realizar transacciones financieras.

Los abogados del exministro chavista además solicitaron que el caso que impulsan autoridades estadounidenses sea juzgado por un jurado.

Alex Saab se declaró no culpable de lavado de dinero en EE.UU.
 EFE (archivo)

El empresario colombiano negó haber cometido tal delito por medio de sus abogados, ya que no asistió a la audiencia realizada en Miami.

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El exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab se declaró este viernes no culpable de lavado de dinero y otros cargos, por medio de sus abogados, durante una audiencia judicial en Miami (Estados Unidos) a la que no asistió.

Saab, señalado por las autoridades estadounidenses como presunto testaferro del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, fue acusado hoy formalmente de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de los fondos.

Durante una muy breve audiencia en un tribunal federal del centro de Miami, sus abogados presentaron una declaración de no culpabilidad ante la jueza Lauren F. Louis y solicitaron que el caso sea juzgado por un jurado.

La jueza no fijó una nueva fecha para el proceso y tampoco se discutieron posibles solicitudes de libertad bajo fianza.

Saab, nacido en Colombia hace de 54 años, ya había comparecido por primera vez ante los tribunales el pasado 18 de mayo, dos días después de ser deportado desde Venezuela a EE.UU.

Considerado un estrecho aliado de Maduro, Saab ya había enfrentado anteriormente cargos de lavado de dinero en EE.UU. Tras ser detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a territorio estadounidense, fue liberado en 2023 durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio de presos con Venezuela.

Posteriormente, regresó a Caracas, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.

Su deportación a EE.UU. se produjo después de la operación estadounidense del pasado 3 de enero que llevó a la captura de Maduro, quien permanece detenido en Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, por cargos relacionados con narcotráfico.

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