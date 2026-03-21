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Incendio amenaza sector urbano-forestal en Valparaíso

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Equipos de Bomberos trabajan para contener las llamas en avenida España con Yolanda, a la altura de Shell, ante el riesgo de propagación hacia zonas habitadas.

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