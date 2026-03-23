En la previa de que el Gobierno detallara la modificación al Mepco, el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, descartó en Cooperativa que el sector se paralice contra la repentina alza de las bencinas, mas deslizó que se barajan otras medidas.

"Tenemos que aprender a subir las tarifas reales; no podemos estar con subsidios o cosas raras. Los gremios tenemos que estar unidos y organizados para subir las tarifas a los generadores de carga", planteó en Lo que Queda del Día, anticipando que esta idea será tema en una reunión programada para mañana martes.

Según el dirigente, esta fijación de precios es necesaria porque "si se calcula que el petróleo va a subir alrededor de un 40%, y hoy gastamos el 40% del valor de un flete en petróleo, vamos a tener un 60% de costo en el sueldo del chofer, las imposiciones, etcétera. Entonces, en eso se va a producir una crisis en nuestro transporte, sobre todo en las pymes, porque no van a tener capacidad" para trasladar su carga.

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