Directora Museo de la Memoria: El Estado debe recordar el quiebre de la democracia

La directora ejecutiva del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, María Fernanda García, planteó en Cooperativa que es deber del Estado el "recordar y reparar" el quiebre de la democracia ocurrido en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la representante del recinto enfatizó en la importancia de educar en materia de derechos humanos luego de la negativa del Gobierno a organizar un acto oficial para recordar la fecha, rompiendo con una tradición realizada por todas las administraciones desde el retorno a la democracia.

"Todos los Gobiernos desde el llegar la democracia lo han conmemorado con sus distintos énfasis, y esto es importante porque el Gobierno (actual) es el Gobierno de todos los chilenos y habitantes de este país, con sus memorias, con sus lucidez y también con sus historias más dolorosa. Muchísima gente sigue aún buscando (a familiares desaparecidos) y está todavía dolorida con ese momento del quiebre democrático", subrayó.

"Creemos que es un día especial para el país: no se puede cambiar la historia, pero la memoria también se tiene que honrar en ese sentido. No elegimos nuestra historia, pero sí elegimos cómo la abordamos y es importante siempre traerla a la mente, al corazón y recordarla", puntualizó la experta en gestión cultural.

Finalmente, García apuntó que fue "el Estado el que quebró la democracia en nuestro país de manera brutal, cruenta y durante 17 años hubo violaciones terribles a los derechos humanos, torturas, desaparición a personas de Gobierno que estaban gobernando, estudiantes, sindicalistas e incluso niños. Por lo tanto, es el Estado quien debe recordar y reparar eso.