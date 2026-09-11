El expresidente Gabriel Boric acompañó este viernes a la familia Allende en el acto central de conmemoración por los 53 años del golpe de Estado.

La actividad se desarrolló en el mausoleo del exmandatario Salvador Allende, en el Cementerio General, y reunió a familiares del expresidente Salvador Allende, dirigentes políticos y representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos.

Durante la ceremonia, los asistentes rindieron homenaje al exmandatario y recordaron los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 1973.

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