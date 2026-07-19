El Grupo de Formación de Carabineros de Temuco fue escenario este domingo del responso fúnebre en honor al cabo primero Marcos Cosme Barquero, quien murió tras ser asesinado en acto de servicio.

A la ceremonia asistieron familiares, compañeros de la institución y diversas autoridades, entre ellas el Presidente de la República, José Antonio Kast, quienes acompañaron a la familia del funcionario en su despedida.

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