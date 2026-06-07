El Presidente José Antonio Kast encabezó este domingo una visita operacional en la Región de Arica y Parinacota para supervisar en terreno el despliegue del Plan Control Fronterizo y las capacidades de vigilancia implementadas en la frontera norte del país.

Acompañado por los ministros de Defensa Nacional, Fernando Barros, y de Seguridad Pública, Martín Arrau, además de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, el Mandatario recorrió dependencias de la 1ª Brigada Acorazada Coraceros, el Punto de Observación Beta y el Complejo Fronterizo Chacalluta.

Durante la jornada, constató el funcionamiento de tecnologías como drones y sistemas de monitoreo destinados a combatir el crimen organizado transnacional y controlar los pasos no habilitados.

En la instancia, el Jefe de Estado anunció el próximo envío de dos iniciativas legales al Parlamento: una reforma constitucional para aumentar el tiempo de retención de los inmigrantes para ser expulsados de cinco a 60 días, y un proyecto para perseguir penalmente a quienes realicen tráfico y traslado de indocumentados.

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