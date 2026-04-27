La Fuerza Aérea de Chile (FACh) entregó un avión T-35 Pillán al instituto profesional Inacap, para fortalecer la formación de técnicos aeronáuticos, sector que requerirá al menos un par de miles de especialistas al año 2040.

"En primera instancia, esta aeronave tendrá uso académico en programas de educación continua de especialización en mantenimiento aeronáutico, en el contexto de articulación de trayectorias formativo-laborales para las carreras de Mantenimiento Industrial y Mecatrónica", detalló la institución educacional.

Según el general Rodrigo Palma, "la Fuerza Aérea no solo tiene la misión de asegurar la soberanía de nuestro espacio aéreo, sino que tiene el deber moral de contribuir al desarrollo de este país, y estamos convencidos que a través de la educación técnico profesional lo podemos hacer. Más del 80% del personal militar de la FACH proviene o es formado en la educación técnico profesional. Esto es una muestra concreta de la convicción que tenemos de que a través de este modelo educacional podemos cambiar vidas".

Desarrollado a fines de los '70 por la estatal Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER), el T-35 Pillán entró en servicio como avión de instrucción en 1985 y ha sido exportado a diversos países; previéndose su reemplazo en 2027 con el T-40 Newén, también de fabricación nacional.

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