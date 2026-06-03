Una aeronave de instrucción T-35 Pillán de la Fuerza Aérea (FACh) resultó completamente destruida este miércoles debido a un incidente que obligó a sus pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia en la comuna de La Higuera (Región de Coquimbo).

Pese al estado en que quedó la aeronave, que se incendió luego del aterrizaje, la entidad castrense informó que tripulación resultó ilesa y que los motivos del incidente están siendo investigados.

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