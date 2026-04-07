T-40 Newén: el nuevo avión de instrucción de la FACh, hecho en Chile
La ofensiva formación de Boca para enfrentar a la UC por Copa Libertadores
La U celebró con todo el Estadio Nacional tras golear a Deportes La Serena
Emily Matute compartió postales junto a Mauricio Isla en un destino de lujo en Brasil
T-40 Newén: el nuevo avión de instrucción de la FACh, hecho en Chile
La formación de la UC para recibir a Boca Juniors por la Copa Libertadores
La ofensiva formación de Boca para enfrentar a la UC por Copa Libertadores
La Fuerza Aérea de Chile (FACh) y la Empresa Nacional de Aeronáutica (Enaer) presentaron en sociedad el T-40 Newén, el nuevo avión de instrucción con que contará la institución armada y que es la evolución del ya legendario T-35 Pillán.
La aeronave, construida en Chile, tal como su antecesor, cuenta con tecnología de última generación, pero "manteniendo la reconocida confiabilidad y bajo costo operacional del T-35".
El T-40 tiene nuevo diseño de alas, uso extensivo de fibra de carbono en su fuselaje y una nueva motorización, lo que redunda en una mejor relación potencia/peso, detalla su fabricante.
El prototipo presentado la noche del lunes, en una ceremonia que encabezó el Presidente José Antonio Kast, inicia ahora su período de pruebas de vuelo y posterior certificación; llegando el proyecto a su etapa de producción en serie durante 2027.