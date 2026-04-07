La Fuerza Aérea de Chile (FACh) y la Empresa Nacional de Aeronáutica (Enaer) presentaron en sociedad el T-40 Newén, el nuevo avión de instrucción con que contará la institución armada y que es la evolución del ya legendario T-35 Pillán.

La aeronave, construida en Chile, tal como su antecesor, cuenta con tecnología de última generación, pero "manteniendo la reconocida confiabilidad y bajo costo operacional del T-35".

El T-40 tiene nuevo diseño de alas, uso extensivo de fibra de carbono en su fuselaje y una nueva motorización, lo que redunda en una mejor relación potencia/peso, detalla su fabricante.

El prototipo presentado la noche del lunes, en una ceremonia que encabezó el Presidente José Antonio Kast, inicia ahora su período de pruebas de vuelo y posterior certificación; llegando el proyecto a su etapa de producción en serie durante 2027.

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