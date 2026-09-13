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Audax batió a O'Higgins y se reencontró con los festejos en La Florida por la Liga de Primera

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Audax Italiano volvió a festejar en La Florida por la Primera División después de vencer 1-0 a O'Higgins por la fecha 23 en la Liga de Primera. El cuadro dirigido por Patricio Graff no festejaba en condición de local en el presente torneo desde el 23 de mayo, instancia en la que superó a Cobresal por 2-1.

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