Mirko Jozic no celebró: Colo Colo vio amargo empate ante D. Concepción en el Monumental
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Mirko Jozic fue homenajeado por Colo Colo ante un Monumental repleto
Ante la atenta mirada del exdirector técnico Mirko Jozic, Colo Colo vio privado el triunfo durante el homenaje al campeón de Copa Libertadores en 1991. El "Cacique" fue sorprendido por un férreo Deportes Concepción que se adelantó y luego cometió un autogol para el 1-1 en Macul.
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