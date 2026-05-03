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FACh rescató a parapentista accidentado en centro El Colorado

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La Fuerza Aérea de Chile (FACh) encabezó el exitoso rescate aéreo de un parapentista accidentado en el sector del centro invernal El Colorado, en la comuna de Lo Barnechea, tras el aviso del Club de Parapente Santiago.

De acuerdo con la institución, la operación se activó cerca de las 16:25 horas del sábado,, oportunidad en que un helicóptero B-412 y su tripulación se encargaron de localizar y evacuar al deportista, que se encontraba lesionado y con diversas fracturas.

Tras recibir los primeros auxilios por parte de estos efectivos, el parapentista fue trasladado hasta un centro de salud.

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