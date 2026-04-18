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Tópicos: País | Gabriel Boric | Viajes al exterior

Boric hizo guiño a candidatura ONU de Bachelet durante cumbre progresista en España

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Estamos ante la oportunidad de que, por primera vez en 80 años de historia, Naciones Unidas sea liderada por una mujer", dijo en un foro que lo reunió con líderes como Pedro Sánchez, Lula da Silva y Claudia Sheinbaum.

Los gobiernos de Brasil y México siguen adelante con la postulación internacional de la expresidenta chilena, que José Antonio Kast resolvió desechar.

Boric hizo guiño a candidatura ONU de Bachelet durante cumbre progresista en España
 EFE

Boric alertó sobre los "proyectos autoritarios" que se multiplican en el mundo, y dijo esperar que la cumbre En Defensa de la Democracia, en Barcelona, ayude a "impulsar una candidatura (ONU)" que les haga frente.

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El expresidente Gabriel Boric participó este sábado de la cumbre progresista internacional En Defensa de la Democracia, celebrada en Barcelona (España), donde destacó la posibilidad de que Naciones Unidas sea liderada por primera vez por una mujer, en un guiño directo a la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet.

[Vea también] "Movilización Global Progresista": En qué consiste la cumbre a la que asistirá Boric en España

La IV Reunión en Defensa de la Democracia reunió a líderes progresistas mundiales, como el presidente de España, Pedro Sánchez (anfitrión); el gobernante de Brasil, Lula da Silva; la mandataria de México, Claudia Sheinbaum; y su par colombiano, Gustavo Petro.

Durante su intervención, el exmandatario chileno destacó que la reunión representa una "señal de esperanza grande" en "un momento de inflexión para el mundo".

"Vemos con preocupación cómo la desafección ciudadana que, a menudo, es alimentada por una desigualdad creciente, lacerante, una desinformación rampante, que está siendo aprovechada por proyectos autoritarios que prometen soluciones fáciles o atajos a problemas que son complejos... a costa de nuestras libertades y de la dignidad humana", cuestionó.

Guiño a Bachelet: "Tenemos una oportunidad"

El otrora presidente aprovechó su discurso para recordar un "viejo adagio decía que la tradición no consiste en la adoración de las cenizas, sino en la preservación del fuego y eso es lo que tenemos que hacer hoy día: cambiar para mantener lo bueno y Naciones Unidas es una gran oportunidad".

"Estamos ante una oportunidad de que por primera vez en 80 años de historia, las Naciones Unidas sea liderada por una mujer y espero que quienes estamos aquí también seamos capaces de ponernos de acuerdo, de conversar, para poder impulsar una candidatura que vaya en esa línea", enfatizó el militante frenteamplista.

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