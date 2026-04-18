Boric hizo guiño a candidatura ONU de Bachelet durante cumbre progresista en España

El expresidente Gabriel Boric participó este sábado de la cumbre progresista internacional En Defensa de la Democracia, celebrada en Barcelona (España), donde destacó la posibilidad de que Naciones Unidas sea liderada por primera vez por una mujer, en un guiño directo a la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet.

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La IV Reunión en Defensa de la Democracia reunió a líderes progresistas mundiales, como el presidente de España, Pedro Sánchez (anfitrión); el gobernante de Brasil, Lula da Silva; la mandataria de México, Claudia Sheinbaum; y su par colombiano, Gustavo Petro.

Durante su intervención, el exmandatario chileno destacó que la reunión representa una "señal de esperanza grande" en "un momento de inflexión para el mundo".

"Vemos con preocupación cómo la desafección ciudadana que, a menudo, es alimentada por una desigualdad creciente, lacerante, una desinformación rampante, que está siendo aprovechada por proyectos autoritarios que prometen soluciones fáciles o atajos a problemas que son complejos... a costa de nuestras libertades y de la dignidad humana", cuestionó.

Guiño a Bachelet: "Tenemos una oportunidad"

El otrora presidente aprovechó su discurso para recordar un "viejo adagio decía que la tradición no consiste en la adoración de las cenizas, sino en la preservación del fuego y eso es lo que tenemos que hacer hoy día: cambiar para mantener lo bueno y Naciones Unidas es una gran oportunidad".

"Estamos ante una oportunidad de que por primera vez en 80 años de historia, las Naciones Unidas sea liderada por una mujer y espero que quienes estamos aquí también seamos capaces de ponernos de acuerdo, de conversar, para poder impulsar una candidatura que vaya en esa línea", enfatizó el militante frenteamplista.